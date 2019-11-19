 Зеленский подписал законы о запрете вырубки Карпат и свободном доступе к водоемам - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский подписал законы о запрете вырубки Карпат и свободном доступе к водоемам
19.11.2019 17:33
Зеленский подписал закон об усовершенствовании системы охраны лесов Карпат Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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