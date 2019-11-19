 Больше никакого льда: в Германии придумали устройство для быстрого охлаждения напитков - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Больше никакого льда: в Германии придумали устройство для быстрого охлаждения напитков
19.11.2019 17:51
В Германии придумали быстрый способ охладить любимый напиток Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->