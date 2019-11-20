 Маленький презент: американец купил жене лотерейный билет, который оказался выигрышным - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Маленький презент: американец купил жене лотерейный билет, который оказался выигрышным
20.11.2019 12:43
Билет за 20 долларов: мужчина подарил жене лотерейный билет, который оказался счастливым Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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