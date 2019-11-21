 Песков: Отсутствие унитазов на освобожденных кораблях не повлиет нормандскую встречу - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Песков: Отсутствие унитазов на освобожденных кораблях не повлиет нормандскую встречу
21.11.2019 13:29
Песков заявил, что претензии Украины по кораблям не повлиют на встречу в нормандском формате Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->