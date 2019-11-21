 В РФ заявили, что сделали все для предотвращения газовой войны с Украиной - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В РФ заявили, что сделали все для предотвращения газовой войны с Украиной
21.11.2019 14:23
Россия утверждает, что сделала все для предотвращения газовой войны с Украиной Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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