 В Австралии мужчина четыре дня бродил без еды и сражался с крокодилами за воду после ДТП - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Австралии мужчина четыре дня бродил без еды и сражался с крокодилами за воду после ДТП
21.11.2019 14:41
В Австралии мужчина четыре дня пил воду из водоемов, населенных крокодилами Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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