Недавно известный Владимир Дантес поделился фотоснимком, который был сделан на вечеринке Потапа и Насти Каменских, сообщает Newsyou .

Стоит отметить, что в кадре он позирует вместе со своей очаровательной и не менее известной супругой - певицей Надеждой Дорофеевой.

По данным источника, для выхода в свет Дантес выбрал темную рубашку в анималистический принт и светлый удлиненный пиджак с крупными пуговицами, его жена отдала предпочтение легкому платью оригинальной флористической расцветки.

Кроме этого, новый образ Владимира, отрастившего усы, вызвал восторг у поклонников его таланта, а некоторым из подписчиков он напомнил британского певца Джима Стерджесса.

Как сообщал svodka.net ранее, участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева покорила поклонников и подписчиков своей откровенной фотографией.

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