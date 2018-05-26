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|Новый образ Дантеса вызвал восторг у поклонников
|26.05.2018 11:11
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Недавно известный Владимир Дантес поделился фотоснимком, который был сделан на вечеринке Потапа и Насти Каменских, сообщает Newsyou.
Стоит отметить, что в кадре он позирует вместе со своей очаровательной и не менее известной супругой - певицей Надеждой Дорофеевой.
По данным источника, для выхода в свет Дантес выбрал темную рубашку в анималистический принт и светлый удлиненный пиджак с крупными пуговицами, его жена отдала предпочтение легкому платью оригинальной флористической расцветки.
Кроме этого, новый образ Владимира, отрастившего усы, вызвал восторг у поклонников его таланта, а некоторым из подписчиков он напомнил британского певца Джима Стерджесса.
Как сообщал svodka.net ранее, участница украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева покорила поклонников и подписчиков своей откровенной фотографией.
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