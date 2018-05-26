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|В Эстонии на центральном полигоне произошел пожар
|26.05.2018 11:49
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В субботу, 26 мая, в Эстонии на центральном полигоне произошел пожар, к тушению которого привлечены военнослужащие сил обороны и добровольные спасатели, сообщает Интерфакс.
Стоит отметить, что в спасательном департаменте, в центр тревоги в пятницу в 13.54 из села Пала волости Куусалу поступил сигнал о пожаре на центральном полигоне и взрывах.
По данным источника, огонь распространялся быстро, горели молодой лес и почва, дым распространился на соседние территории и в итоге охватил 15 га.
Для ведения разведки был использован беспилотник спасательного департамента.
По словам руководителя спасательных работ Андруса Аасмяэ, для месных жителей угрозы нет, а работы по тушению вместе с Силами обороны будут продолжены.
Как сообщал svodka.net ранее, в Одессе произошел пожар на паркинге многоэтажного дома, который находится на углу улиц Зоопарковой и Говорова. Очевидцы рассказали, что дым проникает в квартиры, расположенные даже на седьмом и девятом этажах.
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