В субботу, 26 мая, в Эстонии на центральном полигоне произошел пожар, к тушению которого привлечены военнослужащие сил обороны и добровольные спасатели, сообщает Интерфакс .

Стоит отметить, что в спасательном департаменте, в центр тревоги в пятницу в 13.54 из села Пала волости Куусалу поступил сигнал о пожаре на центральном полигоне и взрывах.

По данным источника, огонь распространялся быстро, горели молодой лес и почва, дым распространился на соседние территории и в итоге охватил 15 га.

Для ведения разведки был использован беспилотник спасательного департамента.

По словам руководителя спасательных работ Андруса Аасмяэ, для месных жителей угрозы нет, а работы по тушению вместе с Силами обороны будут продолжены.

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