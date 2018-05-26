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Сплошное невезение: кролик убегал от кота и попал в лапы совы
26.05.2018 12:12

В американском штате Вашингтон в городке Браш Прейри удалось заснять неудаачное бегство кролика от хищников, сообщает УНИАН.

По словам автора видео, он что сидел на заднем крыльце, когда к нему подошел кот с кроликом во зубах. Он решил снять его на видео чтобы посмотреть, "что будет происходить дальше", но как только кот отпустил добычу и отошел в сторону, притворявшийся мертвым кролик резко вскочил и быстро поскакал по лужайке.

Кот молниеносно погнался за "убегающим обедом", но вдруг сова его опередила и схватила бедного кролика.

"Коту осталось только наблюдать, как улетает его обед. Вряд ли сова будет играться с ним, как это делал кот", - отмечают комментаторы под видео. 
 

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 22 мая, в  YouTube появилось видео, на котором в национальном парке Крюгера в ЮАР антилопу гну, которую атаковали крокодилы на водопое, защитили гиппопотамы. Инцидент непременно закончился был смертью животного, если бы не вмешались гиппопотамы.

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