Во французском городе Марсель во второй раз за неделю расстреляли людей из автоматов Калашникова, в результате чего погибло двое людей, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, стрельба произошла около часа ночи по местному времени.

Стоит отметить, что нападавшие атаковали помещение местного спортклуба Amicale Sportive Kuhlmann неподалеку от футбольного стадиона.

Кроме этого, погибшимим являються двое мужчин в возрасте около 30 лет. Они скончались на месте.

Как сообщал svodka.net ранее, 21 мая, в городе Марсель группа неизвестных в масках открыла огонь из автоматов Калашникова по молодым людям. После того, как преступники начали стрельбу, полицейские открыли ответный огонь.

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