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|Встречаюсь с Эминенмом: Ники Минаж шокировала фанатов громким заявлением
|26.05.2018 13:05
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Известная американская певица Ники Минаж рассказала об отношениях с рэп-исполнителем Эминемом на своей странице Instagram, сообщает ТСН.
По данным источника, Минаж выложила видео, в котором она исполнила несколько строк из своей новой песни Big Bank и добавила, что композиция, записанная вместе с YG, 2 Chainz и Big Sean доступна слушателям.
Указание в публикации Эминема удивило поклонников и они предположили, что певица таким образом намекает на отношения с рэпером. Один из фанатов решил обратиться к певице с прямым вопросом, на что получил короткий ответ "да".
Такой ответ певицы, вызвал волну недоумения в комментариях, а некоторые из фанатов решили спросить самого рэпера, но Эминем сполнитель пока никак єто не прокомментировал.
Как сообщал svodka.net ранее, откровенный клип певицы Ники Минаж, в котором она предстает в откровенных образах с обнаженной грудью, стал интернет-хитом.
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