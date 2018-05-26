Известная американская певица Ники Минаж рассказала об отношениях с рэп-исполнителем Эминемом на своей странице Instagram, сообщает ТСН .

По данным источника, Минаж выложила видео, в котором она исполнила несколько строк из своей новой песни Big Bank и добавила, что композиция, записанная вместе с YG, 2 Chainz и Big Sean доступна слушателям.

Указание в публикации Эминема удивило поклонников и они предположили, что певица таким образом намекает на отношения с рэпером. Один из фанатов решил обратиться к певице с прямым вопросом, на что получил короткий ответ "да".

Такой ответ певицы, вызвал волну недоумения в комментариях, а некоторые из фанатов решили спросить самого рэпера, но Эминем сполнитель пока никак єто не прокомментировал.

Как сообщал svodka.net ранее, откровенный клип певицы Ники Минаж, в котором она предстает в откровенных образах с обнаженной грудью, стал интернет-хитом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира