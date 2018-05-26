В субботу, 26 мая, аноним заявил о заминировании пяти станций метро в Киеве, сообщает УНН . По словам неизвестного под угрозой оказались станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра". Стоит отметить, что на данный момент все станции закрыли для пассажиров. "Поступили анонимные двинкы о минировании станций - "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра". Станции закрыты для пассажиров, проводится проверка", - добавили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен". Как сообщал svodka.net ранее, в Харькове на станции метрополитена "Холодная гора" платформу залило водой .Представители пресс-службы метро подтвердили информацию о происшествии. Также они заявили, что причиной инцидента стал прорыв трубопровода холодной воды на станции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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