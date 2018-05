В субботу, 26 мая, правительство штатов Алабама, Флорида и Миссисипи США приняло решение о введении чрезвычайного положения по факту приближающегося к побережью урагана Альберто, пишет The Charlotte Observer. Так, губернатор Алабамы Кей Айви подчеркнула, что жители обязаны быть подготовленными к "потенциально сильному наводнению". "Этим утром я подписал приказ о введении чрезвычайного положения и приказ о приведении в готовность Национальной гвардии и других ресурсов штата на случай необходимости", - в свою очередь, сообщил губернатор штата Флорида Рик Скотт, опубликовав сообщение в своем Twitter. В то же время издание ABC утверждает, что губернатор штата Миссисипи Фил Брайант заявил о готовности к привлечению "национальной гвардии и других ресурсов, если это будет необходимо", для того чтобы побороть удар стихии и его последствия. USA Today, утверждает, что из-за урагана в нескольких штатах на юго-востоке США возникнет сильный ветер, а также дожди, следовательно метеорологи предупреждают о возможных подтоплениях. Subtropical storm #Alberto has formed and is the first named #storm of the 2018 Atlantic hurricane season. Here's the latest view from #GOESEast as it heads toward the Gulf of Mexico. More: https://t.co/viOGFPLcXS pic.twitter.com/fziLi4FVpN — NOAA Satellites (@NOAASatellites) 25 мая 2018 г. Как сообщал svodka.net ранее, субтропический шторм "Альберто" движется по северо-западной части Карибского моря. Сльные ливни на выходных могут затронуть полуостров Юкатан, запад Кубы, американский штат Флорида и северо-восточное побережье Мексиканского залива. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



