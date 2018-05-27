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|Три штата США ввели ЧП из-за надвигающегося урагана Альберто
|27.05.2018 08:32
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В субботу, 26 мая, правительство штатов Алабама, Флорида и Миссисипи США приняло решение о введении чрезвычайного положения по факту приближающегося к побережью урагана Альберто, пишет The Charlotte Observer.
Так, губернатор Алабамы Кей Айви подчеркнула, что жители обязаны быть подготовленными к "потенциально сильному наводнению".
"Этим утром я подписал приказ о введении чрезвычайного положения и приказ о приведении в готовность Национальной гвардии и других ресурсов штата на случай необходимости", - в свою очередь, сообщил губернатор штата Флорида Рик Скотт, опубликовав сообщение в своем Twitter.
В то же время издание ABC утверждает, что губернатор штата Миссисипи Фил Брайант заявил о готовности к привлечению "национальной гвардии и других ресурсов, если это будет необходимо", для того чтобы побороть удар стихии и его последствия.
USA Today, утверждает, что из-за урагана в нескольких штатах на юго-востоке США возникнет сильный ветер, а также дожди, следовательно метеорологи предупреждают о возможных подтоплениях.
Как сообщал svodka.net ранее, субтропический шторм "Альберто" движется по северо-западной части Карибского моря. Сльные ливни на выходных могут затронуть полуостров Юкатан, запад Кубы, американский штат Флорида и северо-восточное побережье Мексиканского залива.
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