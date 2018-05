На последних минутах финального матча Лиги чемпионов 2018 года между клубами Реал Мадрид и Ливерпуль, который проходил на НСК Олимпийский в столице Украины, на поле выбежал футбольный болельщик, пишет УНИАН .

Сообщается, что фанату удалось прорваться на поле на 93-ей минуте матча, однако за считаные секунды его схватили дежурные стюарды.

Примечательно, что данный случай произошел именно во время опасной атаки Реала, когда с мячом на штрафную территорию зашел Криштиану Роналду. Ему тогда так и не удалось забить гол.

That pitch invader did more to stop a Madrid goal than Karius did all game pic.twitter.com/KpmJS5PO8a