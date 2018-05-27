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|Финал Лиги чемпионов: фанат выбежал на поле, чтобы не дать забить Роналду
|27.05.2018 08:54
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На последних минутах финального матча Лиги чемпионов 2018 года между клубами Реал Мадрид и Ливерпуль, который проходил на НСК Олимпийский в столице Украины, на поле выбежал футбольный болельщик, пишет УНИАН.
Сообщается, что фанату удалось прорваться на поле на 93-ей минуте матча, однако за считаные секунды его схватили дежурные стюарды.
Примечательно, что данный случай произошел именно во время опасной атаки Реала, когда с мячом на штрафную территорию зашел Криштиану Роналду. Ему тогда так и не удалось забить гол.
Как сообщал svodka.net, клуб "Реал" обошел "Ливерпуль" со счетом 3:1, благодаря чему уже третий сезон подряд стал чемпионом Лиги чемпионов. Эта победа стала 13 в копилке команды с момента ее основания. Первый тайм завершился без единого гола: все футболисты били мимо ворот. А вот второй тайм стал более насыщенным. На 47 минуте рикошетом от игрока "Ливерпуля".
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