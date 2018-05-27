В немецком городе Руст произошло возгорание в парке развлечений Europa Park, о чрезвычайной ситуации пишет газета Badische Zeitung .

Известно, что загорелся парк в 18:30 по местному времени, вследствие пожара никто не пострадал. Для тушения привлекли спасательные службы соседнего города Оффенбург. Спасателям удалось локализировать пожар уже спустя три часа после начала возгорания.

Отмечается, что в момент пожара на территории парка пребывали около 25 тысяч посетителей. Предварительно установлено, что пожар начал распространяться с одного из павильонов в "голландской" части парка, перейдя на декорации возле горки "Пираты Батавии" и перекинулся на "скандинавскую" часть парка.

Добавим, что Europa Park входит в топ самых больших парков аттракционов Европы. Он второй по посещаемости после Диснейленда в Париже, насчитывает 16 тематических зон, которые представляют разные страны.

Как сообщал svodka.net, в Эстонии на центральном полигоне произошел пожар , к тушению которого привлечены военнослужащие сил обороны и добровольные спасатели. Огонь распространялся быстро, горели молодой лес и почва.

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