- Больной, скажите, вы верите в реинкарнацию?

- Нет, доктор!

- Ну, тогда хороших новостей у меня для вас, пожалуй, что и нет!

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- Человеческая цивилизация погибнет так: большая часть сопьется, остальная - задохнется.

- С чего такие выводы?

- Новость сообщили: Ученые научились получать спирт прямо из воздуха.

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Идем с дочкой. она говорит:

- Насте - 3 года, а мне уже 4, ха-ха-ха!

Я отвечаю:

- А мне 28 лет, ха-ха-ха!

На что дочь говорит:

- 28 лет, мамочка - это уже о-го-го, а не ха-ха-ха!

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Ученые скрестили кота с ящерицей. Его невозможно надолго кастрировать.

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- Сердцу не прикажешь!

- Хочу заметить, что кардиолог вы так себе.

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Сегодня понадобились электроинструменты. Обзваниваю всех парней из контактов телефона… шуруповертом выручила Лена, лобзиком Анюта.

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Человеческий организм перестает расти в 25 лет. Только живот и жопа об этом не знают.

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Доверяешь своей девушке? Как можно верить человеку, который под фотографией страшной подруги пишет "Красоточка"?

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- Почему на тебе носки, как гуси, которые жили у бабуси?

- В смысле?

- В смысле, один белый, другой серый…

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Терпеть не могу колу, но с похмелья она реально помогает. А если добавить в нее водки, так совсем хорошо становится!

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