Неполитические Сводки
- Троица 2018: почему не стоит "тревожить" землю, однако можно собирать букеты и лечебные растения
- В Британии женился самый убежденный холостяк среди актеров
- Гороскоп на 27 мая для всех знаков зодиака
- СМИ: В Одессе оборвался лифт, заполненный людьми
- Рекордсмен ЛЧ Роналду анонсировал свой уход из "Реала"
|Анекдоты дня 27 мая
|27.05.2018 09:55
|
- Больной, скажите, вы верите в реинкарнацию?
- Нет, доктор!
- Ну, тогда хороших новостей у меня для вас, пожалуй, что и нет!
--------------------------
- Человеческая цивилизация погибнет так: большая часть сопьется, остальная - задохнется.
- С чего такие выводы?
- Новость сообщили: Ученые научились получать спирт прямо из воздуха.
--------------------------
Идем с дочкой. она говорит:
- Насте - 3 года, а мне уже 4, ха-ха-ха!
Я отвечаю:
- А мне 28 лет, ха-ха-ха!
На что дочь говорит:
- 28 лет, мамочка - это уже о-го-го, а не ха-ха-ха!
--------------------------
Ученые скрестили кота с ящерицей. Его невозможно надолго кастрировать.
--------------------------
- Сердцу не прикажешь!
- Хочу заметить, что кардиолог вы так себе.
--------------------------
Сегодня понадобились электроинструменты. Обзваниваю всех парней из контактов телефона… шуруповертом выручила Лена, лобзиком Анюта.
--------------------------
Человеческий организм перестает расти в 25 лет. Только живот и жопа об этом не знают.
--------------------------
Доверяешь своей девушке? Как можно верить человеку, который под фотографией страшной подруги пишет "Красоточка"?
--------------------------
- Почему на тебе носки, как гуси, которые жили у бабуси?
- В смысле?
- В смысле, один белый, другой серый…
--------------------------
Терпеть не могу колу, но с похмелья она реально помогает. А если добавить в нее водки, так совсем хорошо становится!
Сводка.нет - Новости Украины и Мира