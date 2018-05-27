Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассказал о решениях, к которым они пришли по итогу встречи с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном, передает Reuters .

Согласно его заявлениям, во время встречи северокорейский коллега подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, а также готовность к встречи президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, Мун Чжэ Ин добавил, что руководитель КНДР обеспокоен политикой США, а также тем, смогут ли штаты предоставить КНДР точные гарантии.

Также лидеры Северной и Южной Кореи пришли к договоренности о необходимости постоянных встреч, которые необходимы для оживления диалога и обмена мнениями. Первая из них запланирована на 1 июня.

Как сообщал svodka.net ранее, лидеры Корейской Народно-Демократичной Республики, а также Южной Кореи Ким Чем Чен Ын и Мун Чже Ин начали проведение встречи в демилитаризованной зоне между двумя странами. Встреча глав государств не была анонсирована.

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