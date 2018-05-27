Нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду после завершения победного финального матча Лиги чемпионов 2018 года против английского Ливерпуля, который прошел в Киеве в субботу, 26 мая, доходчиво намекнул на свой уход из королевского клуба. Об этом пишет Интерфакс .

"Было здорово играть за "Реал". Через несколько дней я сообщу кое-что болельщикам, которые всегда поддерживали меня", - заявил Роналду журналистам по итогу игры на НСК Олимпийский.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос: почему он говорит об игре в "Реале" в прошедшем времени, футболист отметил, что "сейчас не лучшее время говорить об этом", так как он планирует отправиться в расположение сборной Португалии для подготовки к чемпионату мира 2018 года, а после обо всем сообщит.

Отметим, что Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов шестой подряд. Португалец забил 15 голов в главном еврокубковом турнире в сезоне-2017/18, благодаря чему выиграл шестую подряд бомбардирскую гонку в ЛЧ.

Как сообщал svodka.net ранее, игроки мадридского футбольного клуба "Реал" и английского - "Ливерпуль" провели открытые тренировки на поле НСК "Олимпийский". Во время одной из них Криштиану Роналду попал мячом в оператора , находящегося за рекламными щитами на поле.

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