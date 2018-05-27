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|СМИ: В Одессе оборвался лифт, заполненный людьми
|27.05.2018 10:54
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В ночь на воскресенье, 27 мая, в жилом доме по проспекту Героев Небесной Сотни,32 в Одессе с высоты третьего этажа рухнул лифт, внутри которого пребывали трое пассажиров. О происшествии сообщает 7 телеканал.
Согласно информации источника, в полицию поступило сообщение происшествии от местной жительницы. Вскоре на место инцидента прибыли сотрудники скорой помощи, а также спасатели. Внутри лифта обнаружили три человека, в том числе - ребенок в возрасте восемь лет.
Стоит отметить, что работникам специальной службы удалось вскрыть двери подъемника. Пострадавшие были переданы медикам, вследствие аварии никто не пострадал.
Как сообщал svodka.net, в Киеве в подъезде одного из многоэтажных жилых домов оборвался лифт. Инцидент произошел в Деснянском районе столицы. Также выяснилось, что лифтовая кабина рухнула с высоты третьего этажа.
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