На территории Лондона состоялась свадьба известного британского актера Хью Гранта, который взял в жены Анну Эберштейн - мать своих троих детей, пишут Факты .

Согласно информации издания, не смотря на то, что младший ребенок у пары родился в марте нынешнего года, он никогда не состоял в законном браке, а в мире шоу-бизнеса его прозвали самым убежденным холостяком Британии.

У 39-летней Эберштейн и 57-летнего Гранта не было пышной свадьбы, на нее пригласили только родственников невесты - родителей Анны и двоих братьев, а также отца и брата Хью. На церемонии также присутствовали дети пары, младшую из которых невеста носила на руках. Брак регистрировали в Челси, в старой мэрии неподалеку от их дома в западной части Лондона. На Анне была короткая белая юбка с разрезом и голубая блуза. Хью же облачился в синий классический костюм.

И брачующиеся, и гости смеялись и даже немного дурачились. Например, Грант неожиданно сделал вид, что убегает. В преддверии церемонии они пообедали во французском бистро. А когда Хью и Анну объявили супругами, компания разошлась по автомобилям и умчалась в неизвестном направлении.

Как сообщал svodka.net.uа, лично присутствовавшая на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри дизайнер Виктория Бекхэм высказала свое мнение о свадебном платье Givenchy невесты .Бекхэм отметила, что бывшая актриса "выглядела очень красиво".

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