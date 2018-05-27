В воскресенье, 27 мая, президент УЕФА Александер Чеферин на встрече с мэром Киева Виталием Кличко заявил, что организация финала Лиги чемпионов в Киеве прошла без единой ошибки. Об этом передает пресс-служба КГГА.

"Хотел бы поблагодарить Киев и мэра Виталия Кличко за отличную организацию финальных матчей Лиги Чемпионов. Не надо забывать, что это - самое большое спортивное событие мирового уровня, которое нелегко организовать. И вчера, и в предыдущие дни не было ни одной ошибки", - считает Чеферин.

Согласно его мнению, если уж в Киеве получилось провести такое масштабное событие, то город сможет организовать любое другое мероприятие.

Киевский глава также считает, что "все прошло очень хорошо".

"Да, мы волновались, ведь событий подобного уровня в Киеве, в Украине до этого не происходило. Но мы приложили все усилия, тщательно готовились, и мы справились", - подчеркнул он.

Кличко поблагодарил всех правоохранителей за слаженную и профессиональную работу.

Как сообщал svodka.net, Виталий Кличко спрогнозировал, каким будет результат встречи "Реала" и "Ливерпуля" в рамках финального матча Лиги Чемпионов 2018 года в Киеве.

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