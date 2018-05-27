В США недавно восемь женщин обвинили знаменитого американского актера Моргана Фримена в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает CNN .

Согласно данным телеканала, ассистентка, которая работала на съемочной площадке фильма "Уйти красиво", обвиняет Фримена в непристойном поведении. По ее словам, актер постоянно задирал ей юбку и спрашивал, носит ли она нижние белье.

Известно также, что еще несколько женщин, которые работали с актером на съемках фильма "Иллюзия обмана", также обвинили Фримена в домогательствах.

В общей сложности, 8 женщин рассказали телеканалу о домогательствах Фримена. А еще восемь женщин обвинили актера в "неприемлемом" поведении.

Фримен отрицает обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление артиста.

Актер признался, что часто делает комплименты людям, чтобы они чувствовали себя в непринужденной обстановке. В то же время он отрицает, что когда-либо домогался женщин или предлагал продвижение по карьерной лестнице в обмен на секс. Кинозвезда также допустил, что мог безуспешно шутить.

"Я опустошен тем, что 80 лет моей жизни могут быть сведены на нет, в мгновение ока, из-за сообщений СМИ", - добавил Фримен.

Также, принес он извинения за свои действия, сообщает телеканал Sky News.

"Я приношу извинения всем, кто почувствовал неудобство или унижение. Это никогда не было моей целью", - сказал Фримен.

Согласно его словам, он "не тот человек, который будет умышленно обижать или сознательно заставлять кого-то чувствовать себя неловко". Он также подчеркнул, что это может подтвердил "любой, с кем он работал".

Как сообщал svodka.net ранее, в Нью-Йорке суд отпустил под залог в один миллион долларов скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна , которого обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира