Неполитические Сводки
- Исчезнувший иностранный фанат нашелся в состоянии алкогольного опьянения дома у киевлянина
- Россияне развернули деятельность вокруг "Турецкого потока"
- Медики рассказали, что случается с организмом из-за недосыпа
- В Париже двух 18-летних хакеров обвинили во взломе YouTube
- Роналду предложил переименовать Лигу чемпионов
|Во Львовской области нашли тело украинского военнослужащего
|27.05.2018 16:27
|
Во Львовской области был обнаружен мертвым 38-летний военнослужащий возле Яворовского военного полигона. Об этом сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, передает УНИАН.
Уточняется, что в одной из лесопосадок возле Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) 26 мая обнаружили мертвым военнослужащего, проходившего переподготовку по одной из военных специальностей.
"Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливают сотрудники военной службы правопорядка и военной прокуратуры", - сказал Поронюк.
Как сообщал svodka.net, в населенном пункте Ольшаница Киевской области произошла трагедия - на территории воинской части военнослужащего срочной службы переехал грузовик.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира