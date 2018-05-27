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Во Львовской области нашли тело украинского военнослужащего
27.05.2018 16:27

Во Львовской области  был обнаружен мертвым 38-летний военнослужащий возле Яворовского военного полигона. Об этом сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, передает УНИАН.

Уточняется, что в одной из лесопосадок возле Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) 26 мая обнаружили мертвым военнослужащего, проходившего переподготовку по одной из военных специальностей.

"Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливают сотрудники военной службы правопорядка и военной прокуратуры", - сказал Поронюк.

Как сообщал svodka.net, в населенном пункте Ольшаница Киевской области произошла трагедия - на территории воинской части военнослужащего срочной службы переехал грузовик.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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