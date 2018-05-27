Специальный посланник Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что ситуация на Донбассе в последнее время перешла в активную фазу - "горячую войну". Об этом сообщает Крым Реалии .

По его выражению, ответственность за это лежит на России, также как ключи к завершению конфликта. Волкер также отметил сильные страдания мирного населения в зоне конфликта и обратил внимание на опасность того, что война на Донбассе "сходит с первых полос" мировой прессы.

"Это все еще очень горячая война. На прошлой неделе действительно был рекорд по количеству нарушений перемирия. По подсчетам ОБСЕ - семь тысяч за неделю, это довольно значительное количество", - сказал он.

Известно, что Волкер постоянно во время визитов в Украину, а также во время переговоров и в интервью подчеркивает не только необходимость дипломатических отношений для урегулирования конфликта или ситуации вдоль линии разграничения, но и гуманитарные страдания гражданских.

Как сообщал svodka.net.uа, новая информация в расследовании крушения малайзийского Boeing 777 рейса МН17 над Донбассом свидетельствуют о прямой ответственности Российской Федерации за аварию.

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