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Пользователей соцсетей поразили львицы, спящие прямо на проезжей части
27.05.2018 17:22

В соцсетях стал вирусным видеоролик, на котором более 10 львиц легли на проезжую часть дороги, заблокировав тем самым движение автомобилей. 

На видео вначале останавливается один автомобиль из-за животных на проезжей части. К нему спокойно подходит одна львица, которая потом укладывается спать прямо возле транспортного средства.

Потом все больше и больше автомобилей не могут проехать, потому что более 10 львиц легли "цепочкой", перегородив трассу. Видео подписано "Уровень пофигизма: лев" и набрало более 600 тысяч просмотров.
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