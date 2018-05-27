В соцсетях стал вирусным видеоролик, на котором более 10 львиц легли на проезжую часть дороги, заблокировав тем самым движение автомобилей.

На видео вначале останавливается один автомобиль из-за животных на проезжей части. К нему спокойно подходит одна львица, которая потом укладывается спать прямо возле транспортного средства.

Потом все больше и больше автомобилей не могут проехать, потому что более 10 львиц легли "цепочкой", перегородив трассу. Видео подписано "Уровень пофигизма: лев" и набрало более 600 тысяч просмотров.