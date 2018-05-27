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|В Вишневом горит склад с вторсырьем
|27.05.2018 17:59
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В воскресенье, 27 мая, в Вишневом Киевской области произошел
пожар. Предварительно сообщили, что горит склад с вторсырьем,
сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Киевской
области.
Согласно словам очевидцев, пожар произошел на улице Черновола - улице Железнодорожной, близко железнодорожных путей. Подъезд авто к месту пожара затруднен.
В воскресенье, 27 мая, в Вишневом Киевской области произошел пожар. Предварительно сообщили, что горит склад с вторсырьем
Как сообщал svodka.net, в немецком городе Руст произошло возгорание в парке развлечений Europa Park.
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