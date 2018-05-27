В воскресенье, 27 мая, в Вишневом Киевской области произошел пожар. Предварительно сообщили, что горит склад с вторсырьем, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Киевской области.



"Сейчас туда прибывают пожарные подразделения. Предварительно, горит склад с вторсырьем", - сказали в пресс-службе.



В ГСЧС уточнили, что склад занимает площадь 8 на 10 метров, однако информация о площади пожара уточняется.

Согласно словам очевидцев, пожар произошел на улице Черновола - улице Железнодорожной, близко железнодорожных путей. Подъезд авто к месту пожара затруднен.

В воскресенье, 27 мая, в Вишневом Киевской области произошел пожар. Предварительно сообщили, что горит склад с вторсырьем

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