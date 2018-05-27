Еврокомиссия намерена запретить ряд одноразовых продуктов из пластика и штрафовать страны-члены Евросоюза за пластиковый мусор, который не подлежит вторичной переработке. Об этом передает Deutsche Welle .

В понедельник, 28 мая, комиссия ЕС планирует представить пакет мер по борьбе с пластиковым мусором. Согласно проекту директивы, запрет должен касаться одноразовых изделий из пластика, альтернатива которым легко доступна и приемлема по цене.

Речь идет, в частности, об одноразовой посуде, столовых приборах, трубочках-соломинках для напитков и пластиковых креплениях для воздушных шаров. Кроме того, планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды.

Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер предложил взимать с власти стран ЕС определенную сумму за каждый килограмм пластикового мусора, пригодного к переработке для повторного использования.

Если исходить из многолетнего финансового планирования Еврокомиссии, то такой сбор может составить 80 центов за один килограмм, которые пойдут в общий европейский бюджет, отметил Эттингер. Он уверен, что эта мера поможет сократить объем пластиковых отходов.

В январе ЕС принял первую общую стратегию относительно переработки пластику. Согласно стратегии, вся пластиковая упаковка на рынке ЕС к 2030 году стенет перерабатываемой, потребление одноразовой пластмассы будет сокращено, а намеренное использование пластика будет ограничено.

Ежегодно европейцы генерируют 25 миллионов тонн пластиковых отходов, однако только менее 30% из них отправляется на переработку. Согласно стратегии, к 2030 году этот показатель должен вырасти до 55%.

Как сообщал svodka.net, на большой глубине в Марианской впадине эксперты нашли пластиковый пакет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира