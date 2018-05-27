В воскресенье, 27 мая, в Берлине прошел марш, организованный ультраправой оппозиционной партией "Альтернатива для Германии" (AfD), на который собралось несколько тысяч человек, пишет DPA .

Известно, что участники шествия под названием "Будущее Германии" прошли от центрального железнодорожного вокзала в направлении Бранденбургских ворот. Правопорядок в ходе акций обеспечивают около двух тысяч полицейских.

Одновременно в городе под лозунгом "Стоп ненависти" проходят акции левых организаций, ЛГБТ и противников расизма. Противники AfD засвистывали оппонентов.

Сообщается, что "Альтернатива для Германии" выступает против приема беженцев из мусульманских стран. Аннегрет Крамп-Карренбауер, генеральный секретарь Христианско-Демократической партии (ХДС), возглавляемой канцлером Ангелой Меркель, раскритиковала AfD.

"AfD несет антисемитизм в парламент. Старые нацисты, неонацисты и правые популисты. Они не воспринимают людей, как достойных, как личностей. Эти люди - угроза для еврейской культуры в Германии", - заявила она.

Сопредседатель "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен быстро ответил, что это именно ХДС грозит еврейской общине в Германии, поскольку он дает возможность многим мусульманским мигрантам, некоторые из которых совершают антисемитские выпады.

ganz berlin hasst die afd!!!!!!!!! #b2705 pic.twitter.com/cEYKfYEEN5 — Zoe Schnegg (@zoeschnegg) 27 мая 2018 г.

Как сообщал svodka.net, индийская полиция расстреляла демонстрантов, которые выступали за закрытие загрязняющего воздух завода.

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