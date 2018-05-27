В воскресенье, 27 мая, в Париже двум 18-летним гражданам Франции выдвинули обвинения после взлома популярных музыкальных видео на YouTube, пишет BBC .

Известно, что хакеры атаковали ряд видео в прошлом году, в частности хит Despacito - самое популярное музыкальное видео на YouTube за все время.

Парни заменили обложку Despacito изображением людей в масках и с капюшонами, которые держат оружие.

Парижская прокуратура назвала двух подозреваемых только как Нассим Б. и Габриэль КАБ.



Сообщается, что хакеры получили доступ к аккаунту на YouTube популярной музыкальной видеоплатформы Vevo, меняли изображение обложек песен и распространяли некоторые пропалестинские сообщения.



Кроме Despacito исполнителя Луиса Фонси, хакеры атаковали видео других поп-звезд, в том числе Селены Гомес, Тейлор Свифт, Кэти Перри, Криса Брауна, и Шакиры. В итоге Vevo удалило видео Despacito, которое собрало более 5 млрд просмотров.

Как сообщал svodka.net ранее, клип на песню "Despacito" пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки , который накануне набрал 5 миллиардов просмотров на YouTube, был удален хакерами.

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