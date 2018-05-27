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|В Париже двух 18-летних хакеров обвинили во взломе YouTube
|27.05.2018 19:36
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В воскресенье, 27 мая, в Париже двум 18-летним гражданам Франции выдвинули обвинения после взлома популярных музыкальных видео на YouTube, пишет BBC.
Известно, что хакеры атаковали ряд видео в прошлом году, в частности хит Despacito - самое популярное музыкальное видео на YouTube за все время.
Парни заменили обложку Despacito изображением людей в масках и с капюшонами, которые держат оружие.
Парижская прокуратура назвала двух подозреваемых только как
Нассим Б. и Габриэль КАБ.
Как сообщал svodka.net ранее, клип на песню "Despacito" пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки, который накануне набрал 5 миллиардов просмотров на YouTube, был удален хакерами.
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