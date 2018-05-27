Неполитические Сводки
- Исчезнувший иностранный фанат нашелся в состоянии алкогольного опьянения дома у киевлянина
- Россияне развернули деятельность вокруг "Турецкого потока"
- Медики рассказали, что случается с организмом из-за недосыпа
- В Париже двух 18-летних хакеров обвинили во взломе YouTube
- Роналду предложил переименовать Лигу чемпионов
|Медики рассказали, что случается с организмом из-за недосыпа
|27.05.2018 20:07
|
Медики рассказали, что взрослым людям нужно как минимум семь часов сна, чтобы чувствовать себя отдохнувшими и готовыми функционировать в течение дня. Также, ученые назвали 6 признаков не достаточного количества сна, что может привести к развитию ожирения и диабета. Об этом пишет Хроника.инфо.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, швецкие ученые из Каролинского института выяснили, что привычка отсыпаться на выходных может снизить вред от недосыпания в будние дни.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Поделитесь статьей с друзьями