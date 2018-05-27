Медики рассказали, что взрослым людям нужно как минимум семь часов сна, чтобы чувствовать себя отдохнувшими и готовыми функционировать в течение дня. Также, ученые назвали 6 признаков не достаточного количества сна, что может привести к развитию ожирения и диабета. Об этом пишет Хроника.инфо.

Первый знак недосыпа - человек все время голоден. Дело в том, что мозг лишен энергии, которую он берет от сна, и пытается получить её из другого места, а именно из пищи.

Во-вторых, человек теряет возможность быстро принимать решения.

Известно, что нехватка сна приводит к эмоциональным срывам.

Четвертый знак - недостаток сна может испортить работу памяти.

Также человек становится более неуклюжим.

И последний знак - нехватка сна приводит к снижению либидо, из-за чего секс происходит все реже.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, швецкие ученые из Каролинского института выяснили, что привычка отсыпаться на выходных может снизить вред от недосыпания в будние дни.

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