Приехавший на финал Лиги чемпионов иностранный фанат, которого разыскивали со вчерашнего дня, нашелся в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Известно, что иностранца в состоянии сильного алкогольного опьянения обнаружил возле метро "Кловская" житель Киева. Он забрал фаната домой, чтобы тот пришел в себя и сообщил о происшествии правоохранителям.

Фанат прибыл в Киев на конец Лиги чемпионов из Норвегии, о его исчезновении сообщили друзья. В Печерском управления полиции зарегистрировали материал в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Ориентировку для его розыска передали всем патрулям, которые несут службу в столице.

С иностранцем проводят беседу полицейские.

Как сообщал svodka.net, на последних минутах финального матча Лиги чемпионов 2018 года между клубами Реал Мадрид и Ливерпуль , который проходил на НСК Олимпийский в столице Украины, на поле выбежал футбольный болельщик.

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