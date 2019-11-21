 Чрезвычайная климатическая ситуация: Оксфордский словарь назвал самое популярное выражение 2019 года - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Чрезвычайная климатическая ситуация: Оксфордский словарь назвал самое популярное выражение 2019 года
21.11.2019 22:45
Оксфордский словарь пополнили самым популярным словом 2019 года Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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