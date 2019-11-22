 Массовое захоронение: во Флориде на территории школы нашли 145 могил - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Массовое захоронение: во Флориде на территории школы нашли 145 могил
22.11.2019 09:11
Во Флориде на территории школы нашли 145 могил Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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