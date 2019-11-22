 Чуть не подрались из-за шторки: пассажиры авиалайнера устроили спор из-за окна - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Чуть не подрались из-за шторки: пассажиры авиалайнера устроили спор из-за окна
22.11.2019 13:49
Пассажиры авиалайнера поссорились из окна в самолете Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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