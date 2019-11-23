 Иди отсюда, еще один долб**б: Басков "подрался" в аэропорту с Игорем Крутым - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Иди отсюда, еще один долб**б: Басков "подрался" в аэропорту с Игорем Крутым
23.11.2019 19:40
Николай Басков валялся на полу в аэропорту вместе с Игорем Крутым и кричал: "Иди отсюда, еще один долб**б" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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