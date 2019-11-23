 Немецкая полиция попросила 900 мужчин пройти тест ДНК из-за 23-летнего убийства - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Немецкая полиция попросила 900 мужчин пройти тест ДНК из-за 23-летнего убийства
23.11.2019 21:12
В Германии 900 мужчин попросили пройти тест ДНК из-за убийства девочки 23 года назад Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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