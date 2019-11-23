 Многие лишится своих должностей: начальник Генштаба ВСУ назвал причину трагедии на складах Балаклеи - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Многие лишится своих должностей: начальник Генштаба ВСУ назвал причину трагедии на складах Балаклеи
23.11.2019 21:48
Руслан Хомчак заявил, что недавняя трагедия на складах боеприпасов возле Балаклеи произошла из-за халатности Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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