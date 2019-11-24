 Конгресс США планирует санкции против газопровода "Северный поток-2" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Конгресс США планирует санкции против газопровода "Северный поток-2"
24.11.2019 09:10
Конгресс США внесет положения о санкциях против газопровода "Северный поток-2" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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