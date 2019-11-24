 Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа заявил, что Украина не на повестке в НАТО - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа заявил, что Украина не на повестке в НАТО
24.11.2019 09:28
Помощник Трампа заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не на повестке дня из-за ситуации конфликта с РФ Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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