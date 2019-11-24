 Грязная кампания: Госдеп США обнародовал 100 страниц документов про отношения с Украиной - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Неполитические Сводки

Грязная кампания: Госдеп США обнародовал 100 страниц документов про отношения с Украиной
24.11.2019 10:04
Госдеп США обнародовал почти 100 страниц документов, касающихся отношений с Украиной, в которых видна грязная кампания против Йованович Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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