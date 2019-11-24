Неполитические Сводки
- В Антарктике нашли мешок столетнего лука, который оставил в 1902 году полярный исследователь
- Хомчак в Брюсселе заявил, что Крым нужен России, чтобы "господствовать уже и в Средиземном море"
- Грязная кампания: Госдеп США обнародовал 100 страниц документов про отношения с Украиной
- Вокалист Rammstein опубликовал клип с участием Лободы в роли работницы фабрики
- Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа заявил, что Украина не на повестке в НАТО
|Грязная кампания: Госдеп США обнародовал 100 страниц документов про отношения с Украиной
|24.11.2019 10:04
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