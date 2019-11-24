 Хомчак в Брюсселе заявил, что Крым нужен России, чтобы "господствовать уже и в Средиземном море" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...

Неполитические Сводки

Хомчак в Брюсселе заявил, что Крым нужен России, чтобы "господствовать уже и в Средиземном море"
24.11.2019 10:41
Глава ВСУ Руслан Хомчак в Брюсселе заявил, что Крым нужен России, чтобы "господствовать уже и в Средиземном море" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->