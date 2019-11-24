 В Антарктике нашли мешок столетнего лука, который оставил в 1902 году полярный исследователь - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Антарктике нашли мешок столетнего лука, который оставил в 1902 году полярный исследователь
24.11.2019 11:17
В антарктической хижине нашли мешок с луком, который оставил более 100 лет полярный исследователь Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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