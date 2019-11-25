 В Дрездене обокрали сокровищницу "Зеленый свод", в которой хранятся предметы на сотни млн евро - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Дрездене обокрали сокровищницу "Зеленый свод", в которой хранятся предметы на сотни млн евро
25.11.2019 16:14
В Дрездене обокрали знаменитый музей-сокровищницу "Зеленый свод", в котором хранятся предметы на сотни млн евро Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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