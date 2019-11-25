Неполитические Сводки
- В Венеции массово протестуют против воздействия круизных лайнеров
- Зеленский заявил, что из "Слуги народа" исключили третьего депутата из-за слухов о групповом насилии
- В Светловодске из-за множественных прорывов труб ввели режим ЧС
- ГПУ сообщила о подозрении экс-судье, принимавшему решения об арестах активистов Евромайдана
- В Харькове сыграли свадьбу водитель и кондуктор прямо в троллейбусе
|ГПУ сообщила о подозрении экс-судье, принимавшему решения об арестах активистов Евромайдана
|25.11.2019 19:54
|
Поделитесь статьей с друзьями