 ГПУ сообщила о подозрении экс-судье, принимавшему решения об арестах активистов Евромайдана - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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ГПУ сообщила о подозрении экс-судье, принимавшему решения об арестах активистов Евромайдана
25.11.2019 19:54
Бывшему судье по делам ареста активистов Евромайдана сообщила о подозрении ГПУ Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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