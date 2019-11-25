 Зеленский заявил, что из "Слуги народа" исключили третьего депутата из-за слухов о групповом насилии - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский заявил, что из "Слуги народа" исключили третьего депутата из-за слухов о групповом насилии
25.11.2019 20:31
Зеленский заявил, что из "Слуги народа" уволили третьего человека за подозрение в групповом изнасиловании Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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