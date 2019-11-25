 В Венеции массово протестуют против воздействия круизных лайнеров - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Венеции массово протестуют против воздействия круизных лайнеров
25.11.2019 20:49
В Венеции люди протестуют против воздействия частных круизных лайнеров на затопление Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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