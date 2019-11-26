 Самое распространенное нарушение прав человека - насилие против женщин: в ООН сделали заявление - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Самое распространенное нарушение прав человека - насилие против женщин: в ООН сделали заявление
26.11.2019 10:21
ООН: насилие против женщин - самое распространенное нарушение прав человека в мире Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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