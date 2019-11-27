Неполитические Сводки
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- Комитет WADA рекомендовал отстранить российских спортсменов от международных соревнований на 4 года
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|Комитет WADA рекомендовал отстранить российских спортсменов от международных соревнований на 4 года
|27.11.2019 22:23
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