 Комитет WADA рекомендовал отстранить российских спортсменов от международных соревнований на 4 года - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Комитет WADA рекомендовал отстранить российских спортсменов от международных соревнований на 4 года
27.11.2019 22:23
Комитет WADA рекомендовал исполкому организации отстранить российских спортсменов от международных соревнований Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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