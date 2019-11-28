 Из-за землетрясений в Албании погибло почти 40 человек и около 25 пропали без вести - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Из-за землетрясений в Албании погибло почти 40 человек и около 25 пропали без вести
28.11.2019 10:19
Количество погибших в результате недавнего землетрясения в Албании выросла до 39 и 25 пропали без вести Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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