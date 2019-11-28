Неполитические Сводки
- В СНБО рассказали о планах возвращения Донбасса
- В Минсоцполитики заверили, что выплаты больничных и декретных будут производиться без сбоев
- Правительство выделило почти 2 млрд грн на улучшение образования в Украине
- Австралийская модель и актриса раскрыла секрет идеальной груди на
- В США выразили Украине поддержку накануне нормандской встречи
|В Минсоцполитики заверили, что выплаты больничных и декретных будут производиться без сбоев
|28.11.2019 12:31
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